BBB 20: Anitta pede para cuidar instagram de brother

O paredão da semana do BBB20 está formado. Manu Gavassi, Victor Hugo e Babu Santana estão na berlinda, quem será que sai? Se depender da Anitta, quem não sairá é o ator, que tem a torcida dela. A cantora até mesmo pediu para cuidar das redes sociais dele. Anitta ficou inconformada que assim que anunciaram os participantes que correm risco de deixar a casa, o Instagram de Babu não teve nenhuma publicação.

“Gente deixa eu cuidar do Instagram do Babu pelo amor de Deus. Cadê vocês pedindo pra ele não sair no paredão? Ajuda a genteeeee”, escreveu ela em uma das postagens da conta dele”.

A cantora foi apoiada pelos seguidores do brother, o comentário dela tem mais de 13 mil curtidas e 400 respostas. Diva faz assim, né? Nesta manhã, as redes de Babu foram devidamente atualizadas.

Nesta segunda-feira (09), as redes do ator foram atualizadas.

https://www.instagram.com/p/B9gTmKkBhjE/?utm_source=ig_embed

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)