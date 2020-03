PRF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 9 milhões

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quatro carretas que transportavam cerca de de 1,8 milhão de carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai. A apreensão ocorreu a oeste do Paraná, o valor estimado da carga são de mais de R$ 9 milhões.

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, a abordagem dos veículos aconteceu em um intervalo de quatro horas. A primeira carreta foi abordada na BR-163 por volta das 7h20 da manhã, em Quatro Pontes (PR). O motorista, um paraguaio de 26 anos, disse aos policiais que saiu de Guaíra e levaria a carga ilícita de 350 mil carteiras de cigarro até Cascavel. Ele foi preso em flagrante.

Após 20 minutos, outra equipe policial apreendeu a segunda carreta com 450 mil carteiras de cigarro, em Marechal Cândido Rondon, também na BR-163. Ao avistar a viatura policial, o motorista saltou da cabine e abandonou o veículo. Buscas foram feitas, mas o contrabandista ainda não foi localizado. Tanto o caminhão quanto o semirreboque tinham placas falsas.

Já a terceira apreensão com 600 mil carteiras de cigarro, ocorreu na BR-277, em Cascavel, por volta das 11 horas, em uma carreta equipada com câmara frigorífica. Ao ser questionado pelos agentes da PRF, o motorista, de 27 anos, admitiu que transportava cigarros contrabandeados do Paraguai e que pretendia levar a carga até Curitiba. Ele foi preso em flagrante. O caminhão e o semirreboque também apresentavam placas adulteradas.

A última carreta apreendida foi abordada em Quatro Pontes, por volta das 11h30, na BR-163. Com placas falsas, a carreta transportava outras 400 mil carteiras de cigarro. O motorista abandonou o veículo com placas paraguaias às margens da rodovia, enquanto a PRF fazia o retorno para chegava até a carreta. Ele ainda não foi encontrado.

As quatro ocorrências foram registradas nas unidades da Polícia Federal e da Receita Federal em Cascavel e Guaíra.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)