Brasil é 140º em ranking de representação feminina no Legislativo

Neste domingo (08) é comemorado o dia internacional da mulher, a União Interparlamentar, organização ligada à Organização das Nações Unidas, realizou uma pesquisa para apurar a quantidade de mulheres que compõem o Legislativo. Os dados apontaram que o Brasil ocupa o 140º lugar no ranking de países com maior representação feminina neste órgão governamental.

A série histórica aponta que a presença delas aumentou ao longo dos anos no Congresso Nacional. Apesar disso, o Brasil ainda fica atrás de países como Estados Unidos, Itália, Bolívia e Cuba. Dos 191 países analisados no levantamento, quatro deles têm parlamentos com ao menos metade das vagas ocupadas por mulheres.

Menos espaço no Executivo

Já no Poder Executivo, atualmente o governo possui apenas duas ministras. Dentre os 22 ministros de Estado nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Tereza Cristina (Agricultura) são as duas únicas mulheres.

De acordo com informações do Poder 360, o presidente repete a baixa a baixa proporção feminina do governo Lula, mas está à frente de Fernando Henrique Cardoso.

O momento de maior representação feminina na Esplanada foi durante o 1º governo Dilma Rousseff. As mulheres chefiavam 1 em cada 4 ministérios. Sob Temer, perderam novamente o espaço.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)