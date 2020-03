Ronaldinho presta audiência decisiva nesta manhã

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, deixaram a prisão hoje sábado (7), para comparecer a uma nova audiência no Palácio de Justiça de Assunção, às 10h (de Brasília). Nesta manhã, a juíza responsável pelo plantão, Clara Ruiz Diaz irá decidir se os dois continuarão presos ou se serão liberados da acusação de uso de documentos falsos.

Ontem sexta-feira (06), a Justiça local decretou a prisão preventiva dos dois como forma de evitar a saída deles do Paraguai durante as investigações. Os brasileiros foram detidos no hotel onde se hospedavam na capital Assunção em medida preventiva das autoridades locais. A informações são do Uol.

(Texto: Karine Alencar)