Resenha de Primeira grava com mulheres do agronegócio

Caio de Paula aborda no programa o crescimento do protagonismo feminino no setor produtivo rural

Alô povo do campo! Mais uma edição do Resenha de Primeira, e essa especial, tratando com cinco mulheres do agronegócio, como é o avanço do protagonismo feminino nesse segmento. Para isso, o apresentador Caio de Paula, convocou para um bate-papo, profissionais de diversas áreas, de vendas, a marketing de digital influencer, a técnicas do dia a dia do setor rural. Confira o podcast, que foi lançado neste ano para debate permanente sobre a qualidade e produção da carne brasileira, em especial o que é desenvolvido na pecuária de Mato Grosso do Sul: