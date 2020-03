Preso tenta fugir, fica pendurado em cerca e morre

Um detento de 40 anos ainda não teve sua identidade divulgada, morreu na madrugada deste sábado (07), enquanto tentava fuga no Estabelecimento Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande. De acordo com informações preliminares, a vítima tentou escapar, mas ficou pendurado em uma cerca e acabou morrendo.

Equipes de agentes penitenciários prestaram os primeiros socorros mas ele não resistiu ao ferimento. Plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol (Centro Especializado de Polícia) está no local colhendo informações sobre o ocorrido, juntamente com a perícia.

(Texto: Karine Alencar)