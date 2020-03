Navio na Califórnia tem 21 casos de coronavírus

O navio de cruzeiro fundeado na costa da Califórnia confirmou que 21 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. A informação foram reveladas pelo vice-presidente Mike Pence nesta sexta-feira, durante entrevista na Casa Branca.

Segundo Pence, 46 pessoas foram examinadas e “21 a bordo deste navio deram positivo para o coronavírus, 24 apresentaram resultado negativo e há um caso indefinido”. Dos 21 infectados, dois são passageiros e 19, tripulantes. “Desenvolvemos um plano que será implementado neste final de semana para levar o navio a um porto não comercial. Todos os passageiros e a tripulação serão examinados para detectar o coronavírus. Os que precisarem de atendimento médico adicional, receberão atendimento”

“Em relação aos 1.100 membros da tripulação, antecipamos que serão colocados em quarentena no próprio navio”. Três pessoas da viagem anterior do navio – São Francisco-México-São Francisco – ficaram doentes. No navio Grand Princess, que interrompeu a viagem ao Havaí e voltou a San Francisco, viajou um homem de 71 anos que morreu depois de contrair o novo vírus, tornando-se o primeiro caso fatal na Califórnia. A vítima, que fez a rota San Francisco-México-San Francisco, faleceu pouco depois de desembarcar.

No navio há 3.533 pessoas, sendo 2.422 passageiros e 1.111 tripulantes, de 54 nacionalidades. Ao menos 200 pessoas contraíram o vírus nos Estados Unidos, mas as autoridades se.

