Giro Policial: Homem agride pai idoso. Vizinho é esfaqueado após reclamar de som

Homem agride pai e é autuado por porte ilegal de armas

No final da tarde de ontem sexta-feira (06), um homem de 45 foi preso enquanto tentava agredir o próprio pai, no município de Ivinhema, cidade a 288,4 km de Campo Grande. Quando a polícia chegou ao local o agressor estava com uma arma de fogo e várias facas.

A equipe Policial Militar conduziu a vítima, autor e as armas até a Delegacia de Polícia Civil de Angélica.

Vizinho reclama de som é esfaqueado em casa



Na madrugada deste sábado (07), um homem de 48 anos foi esfaqueado após reclamar do volume do som do vizinho por volta das 01h30, no Jardim das Macaúbas, bairro da Capital. Segundo informações de populares, ele foi até lá, pediu para o vizinho diminuir, e quando voltava para casa foi atacado.

A vítima foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Universitário. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor fugiu.

Fazendeiro é multado em R$ 46 mil por desmatamento de vegetação nativa

Uma fazenda no município de Camapuã foi autuada nesta sexta-feira (06) após uma vistoria da Polícia Militar Ambiental. De acordo com informações da polícia, o proprietário teria desmatado de forma ilegal 46,46 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, descoberto por imagem de satélite.

As atividades foram interditadas e o infrator de 82 anos, residente em Camapuã, foi autuado administrativamente por supressão vegetal e foi multado em R$ 46.460,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena de três a seis meses de detenção.

(Texto: Karine Alencar)