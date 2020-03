Exportações da China despencam 17,2% em 2020

Após um surto de coronavírus na China, as exportações despencaram 17,2% nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. O que afetou a atividade econômica e desorganizou a rede de abastecimento de alimentos, segundo informações da Alfândega chinesa.

As importações chinesas caíram 4% no primeiro bimestre de 2020, segundo dados oficiais. O superávit comercial da China com os Estados Unidos – centro da disputa comercial entre os dois países – caiu 40% no primeiro bimestre do ano, de 42 bilhões de dólares no ano passado para 25,4 bilhões.

(Texto: Karine Alencar com informações da Uol)