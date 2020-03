TV O Estado recebe em programa a primeira-dama e a vice-prefeita

‘Na Pauta aborda como tema, o trabalho das mulheres no âmbito político

O programa ‘Na Pauta, atração da TV O Estado, gravou uma edição especial para o mês das mulheres, com a presença da vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e da primeira-dama do município, Tatiana Trad. O programa teve como assunto, o trabalho das mulheres no âmbito político, bem como a influência disso para o desenvolvimento da Capital.

Durante a entrevista, Adriane e Tatiana, falaram sobre projetos e missões, para melhoria da qualidade de vida do cidadão, com humanização do atendimento ao público e o enfoque por mais integração entre as pastas do Executivo. Para que dessa sinergia, surja mais economia dos recursos públicos e eficiência nas ações. Deixando claro que melhor para as mulheres é desenvolvido pela equipe de trabalho o ano todo, ininterruptamente.

Valorização das mulheres

A primeira-dama, assegurou no programa que, além da Casa da Mulher Brasileira, todas as secretarias possuem políticas públicas voltadas para o atendimento e melhorias das mulheres. Tatiana Trad afirmou que a mulher tem conquistado espaço, graças a idéia forte de inclusão que existe hoje na Prefeitura, e citou também que, apesar de existir a subsecretaria, a preocupação em prol da mulher se estende por toda administração pública.

“A gente não pode negar que existe ainda uma diferença de tratamento em repartições, e em unidades privadas. Mas a gente tem trabalhado de maneira muito participativa e pontual, inclusive criando um prêmio dentro da secretaria para mostrar à sociedade, as empresas que estão se empenhando conosco a fim de valorizar a mulher, de fora a oferecer cargos dento da unidade, tratá-la de maneira igual e proteger essa mulher de assedio moral e físico”.

“Nós temos também ações dentro dos bairros, que vai ao encontro delas para que possam ter sua própria renda e consigam ser independentes, desta forma, com certeza elas sairão da situação de risco em que se encontram. A mulher tem um, papel, um dom de conduzir, agregar, trazer valores, porque isso é natural da mulher. Desenvolvendo o nosso papel as coisas vão se encaixando e a mulher vai ganhando o seu espaço”, comentou.

Resgate de Campo Grande

A Capital vive hoje uma realidade totalmente diferente em comparação a 2016, quando o prefeito Marquinhos Trad venceu as eleições, segundo a vice-prefeita. Adriana Lopes deixou claro no programa, que acredita em um verdadeiro resgate de Campo Grande, a partir de 2017. Ela admite, no entanto que, além de necessidades superadas, há muito a se fazer pela cidade, e que o rumo de desenvolvimento precisa ser mantido. Com trabalho pelo melhor para as pessoas.

“Desenvolvemos um grande trabalho, recapeamos as vias que estavam totalmente danificadas, fizemos a reforma da 14 de julho através do Reviva Centro, tivemos a reforma do Guanandizão, a reabertura da Casa da Mulher Brasileira, o resgate da Cidade do Natal. Eram pontos que precisavam ser retomados, para mostrar esse valor das pessoas que moram aqui. Nós trouxemos de volta a auto estima do campo-grandense, porque a Capital é sim uma cidade produtiva, uma cidade com pessoas dispostas ao trabalhar e que querem crescer junto”, destacou a vice-prefeita no programa, que vai ao ar pelas plataformas do Jornal O Estado no Facebook, Youtube, e pelo portal Estado Online.

(Texto: Karine Alencar)