A proposta é semelhante à que foi aprovada pelo parlamento da Escócia. Em suas redes sociais, a parlamentar defendeu que os absorventes são necessidades básicas e “uma questão de dignidade e saúde pública para as mulheres, principalmente as mais pobres”.

“Tratar dele [absorvente] como um artigo banal é um privilégio e mostra um completo desconhecimento da realidade de mulheres que hoje têm que faltar à escola e trabalho”, escreveu Tabata.

O projeto da deputada não prevê o custo que a medida tem, mas ele diz que distribuição seria regulamentada pelo Executivo, que definiria como, onde e quando a distribuição seria feita, levando em consideração as necessidades socioeconômicas da população local.

Mesmo que medida não atinja todas as mulheres, ela diz que isso já é feito com preservativos masculinos, mesmo que as campanhas não sejam suficientes para todos os homens. “Isso já não acontece com preservativos para homens: distribuímos gratuitamente 400 milhões por ano, o que não cobre o consumo de toda a população.”

(Texto: IG Último Segundo)