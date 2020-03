Sexta-feira dá início ao fim de semana com máxima de 39°C

A primeira sexta-feira (06) do mês de março, deve ser de muito calor. O céu ficará claro a parcialmente nublado com poucas nuvens e muito sol. As temperaturas ficarão altas em todo o Estado, podendo variar entre 19°C e 39°C.

A umidade do ar deve ficar entre 90% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda ingerir muito líquido.

Já no sábado (07) e domingo (08) o Inmet indica predomínio de sol em todo Estado, e o calor deve continuar na casa dos 39°C com tempo seco, especialmente no período da tarde.

(Texto: Karine Alencar)