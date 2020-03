Programa ‘Vencendo o Medo de dirigir’ está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a primeira turma de 2020 do Programa Vencendo o Medo de Dirigir, os interessados poder se matricularem até o dia 13 de março. O programa que é realizado de forma totalmente gratuita, é fruto de uma parceria entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito),e a Clínica Escola de Psicologia da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco).

Para vencer os problemas de ordem psicológica e emocional, o programa é realizado em várias etapas, como a assistência educativa, terapêutica e de autoajuda, dando-lhes condições para tornarem-se condutores confiantes, seguros e sem bloqueios.

Durante o semestre, os alunos são atendidos com acolhida, aula inaugural; psicoterapias; desenvolvimento dos conteúdos e legislação de trânsito, regras de circulação, direção defensiva e noções de mecânica veicular; e aula prática de quebra gelo, no contexto do trânsito.

Serviços

As inscrições devem ser realizadas pelo email diedu@detran.ms.gov.br ou através do telefone (67) 3368-0169. O atendimento terá início no dia 20 de março, às 08h com a aula inaugural no bloco 19 da Sede do Detran, localizado na Rodovia MS 080, KM 10.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)