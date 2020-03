Prefeitura convoca aprovados na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou na edição desta sexta-feira (06) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos candidatos aprovados em sete processos seletivos de diversos cargos para atuar na Rede Municipal de Ensino (Reme).

De acordo com informações da PMCG, as convocações são referentes aos cargos de assistente de Educação Infantil, merendeiro, agente de patrimônio, auxiliar de manutenção, motorista de transporte escolar, assistente educacional inclusivo, além de servidores para atuarem nas escolas do campo, nas funções de inspetor, assistente de secretaria, auxiliar de manutenção e agente de patrimônio.

A lista dos documentos necessários para serem entregues no dia da apresentação dos candidatos pode ser conferida a partir da página dois do Diogrande.

Com exceção dos candidatos ao cargo de motorista de transporte escolar, os demais convocados devem comparecer na próxima segunda-feira (9), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, para a entrega de documentação.

Os candidatos a motoristas de transporte escolar devem se apresentar na terça-feira (10), às 8 horas, na Gerência de Movimentação e Lotação, localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)