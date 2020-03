Paixão pela culinária regional leva chef de cozinha ao Prêmio Dólmã

Amor pelas panelas veio de infância e tem avó como grande inspiração

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher conhecemos a chef de cozinha e empreendedora Helen Braz. A paixão pela gastronomia fez com que, há cinco anos, a empresária abrisse a marmitaria e restaurante Tropeiro Gastrô. Ela conta que sua maior inspiração na cozinha para criar receitas e dar toques especiais nos pratos veio de sua avó materna, Ruth Luiza.

““Eu comecei a cozinhar aos 8 anos de idade com a minha vó, ela que é a minha maior referência na cozinha; desde pequena nós cozinhávamos juntas. Eu sempre gostei muito de cozinhar e foi com ela que eu aprendi. Ela foi, e continua sendo, minha grande inspiração””, conta a chef.

O amor pelas panelas sempre esteve presente, mas a empreendedora só começou a lucrar com as receitas após se profissionalizar e abrir seu próprio negócio. “”Antes de ser chef de cozinha eu fui bancária muitos anos e foi com o dinheiro desse trabalho que eu e o meu marido conseguimos montar nosso restaurante. Nosso primeiro restaurante é uma marmitaria gourmet que é o Tropeiro Gastrô, que hoje eu aproveitei o espaço e trouxe tudo para esse local. Antigamente era só delivery e hoje eu abri para o pessoal almoçar e à noite atendo com cardápio à la carte”.”

Encantada pela cultura, Helen traz em suas receitas ingredientes regionais e afetividade. ““Eu sempre pensei em ter um restaurante popular, todo mundo tem direito de comer bem, com preço justo. Eu sou muito ligada à afetividade e à regionalidade dos pratos, porque pra mim a gastronomia nada mais é do que a manifestação da cultura de um povo por meio de seus ingredientes. Eu acho de extrema importância nós aproveitarmos essas técnicas e fazer releituras de pratos regionais, com cara de comidinha de vó, já que a minha avó é minha maior referência””, afirma.

Prêmio Dólmã

Helen é conselheira de ética da associação de profissionais da gastronomia de Mato Grosso do Sul, e seu talento e competência levaram a chef a ser uma das representantes do Prêmio Nacional Dólmã, considerado o “”Oscar”” da gastronomia brasileira.

A edição 2019 será realizada nos dias 26 a 28 deste mês, em Teresina, capital do Piauí. O objetivo do prêmio é reafirmar, reconhecer e valorizar a dedicação dos profissionais que se destacam na área gastronômica e contribuem para a economia brasileira.

Adepta do slow food, receitas nacionais e internacionais, ela faz releituras de pratos já existentes. De acordo com a empresária, o sentimento é de gratidão. “”É a realização de um sonho, a concretização de um trabalho árduo na gastronomia. Eu estou tão feliz, eu amo muito o que eu faço, e representar o meu estado é muito importante para mim, só essa indicação já me deixa muito grata””, finaliza.

Serviço:

O Tropeiro Gastrô fica na Rua Yokoama, 231, na Vila Palmira. Funciona de segunda a sábado das 11h às 14h e das 18h às 23h. Telefone: 99284-1515.

(Texto: Bruna Marques)