Munik Nunes confirma namoro com jogador de futebol

Munik Nunes usou sua conta no Instagram , para falar sobre sua vida amorosa. Em meio à polêmica do fim do casamento do jogador de futebol Dudu, que atua pelo Palmeiras, a influenciadora digital e ex-BBB e Power Couple, confirmou que está namorando com o rapaz, mas negou que tenha sido amante dele:

Tem gente me chamando de amante. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Eu não sou amante. Isso não vai colar. Nem do Dudu e nem de outra pessoa, disparou.

Em seguida, ela confirmou que disse para o colunista Leo Dias que está mesmo se relacionando com o jogador de futebol:

Eu confirmei, falei que sim. E foi somente esse assunto que ele quis saber. Sou muito aberta com a imprensa e com vocês. Não tem porque esconder, mentir ou negar.

(Texto: MSN Notícias)