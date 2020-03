Inscrições para “Cassems 21K” vão até 30 de abril

As inscrições para a meia maratona, corrida e caminhada da Cassems 2020 começaram na última quinta-feira (05) e segue até 30 de abril. Os interessados podem garantir a participação pelo site www.corridacassems.com.br ou pessoalmente, na sede da Cassems, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, nº 6.065, ou na Anita Calçados, da Avenida Mato Grosso, nº 2953.

Neste ano, em comemoração aos 10 anos da tradicional Corrida Cassems, o evento coloca a capital sul-mato-grossense novamente no circuito das provas de longas distâncias com a “Cassems 21K – Meia Maratona de Campo Grande”.

Criada e organizada pela Cassems, a meia maratona conta com apoio de vários patrocinadores e está de acordo com as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação de Atletismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fams). A Corrida Saúde Cassems já é um evento consagrado no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul e, agora, com a meia maratona, passa a integrar o calendário nacional.

Mesmo com as novidades desta edição, a prova manterá as modalidades de corrida de 5km e 10km, e a caminhada de 3km. O percurso prevê largada na avenida Fadel Iunes, no Parque dos Poderes, com passagem pelas avenidas Afonso Pena e Via Park e no Parque do Sóter.

Além do incentivo à prática esportiva como forma de cuidar da saúde, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, outro objetivo da “Corrida Cassems” é a prática da solidariedade. Cada atleta inscrito entrega 2 quilos de alimento não perecível, na retirada dos kits e esses alimentos arrecadados são doados para várias instituições filantrópicas. Na edição passada, foram arrecadados mais de 3 toneladas de mantimentos.

O presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, destaca que, com a modalidade de meia maratona, a Corrida Cassems alcança um novo patamar rumo à sua profissionalização e entra para o roteiro de grandes provas do Brasil, atraindo novos públicos, além de continuar com seu objetivo original: incentivar a população a cuidar melhor da saúde por meio do esporte.

“A ‘Corrida Cassems’ aperfeiçoa-se à cada edição, marcando a comemoração do Dia do Servidor e movimentos importantes, como ‘Outubro Rosa’ e ‘Novembro Azul’, com o incentivo à prática esportiva e à melhoria da qualidade de vida”.

Ayache salienta ainda que, além de mais um benefício para os praticantes de corrida do estado, a meia maratona é um desafio em prol da saúde, em uma cidade com quadro crítico de pessoas com sobrepeso. “A corrida contribui para o combate da obesidade e doenças cardiovasculares da população local, em que mais de 50% das pessoas está com excesso de peso”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)