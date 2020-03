Homem é detido tentando sair do motel sem pagar

Homem de 41 anos, motorista em Douradina, foi detido na noite de quinta-feira (5) após tentar deixar o motel que estava sem pagar a conta. O caso ocorreu no Jardim Clímax, por volta das 20h, em Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, funcionários do estabelecimento perceberam o momento que a acompanhante transsexual do cliente deixou o local, logo em seguida o rapaz tentou sair.

Ao ser barrado, foi realizada a checagem no quarto usado por ele e constatado uma garrafa e o suporte do isopor quebrados, causando dano de R$ 30, além de R$ 90 do período. Questionado, disse ter perdido o celular e o dinheiro. Em seguida, ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi ouvido e liberado.

(Texto: João Fernandes)