Estudantes do Parlamento Jovem tomam posse no dia 13

Os 29 estudantes, selecionados no Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Campo Grande, tomam posse em sessão no dia 13 de março. Na mesma semana, os jovens vereadores iniciam série de atividades na Casa de Leis, com visita aos setores administrativos e gabinetes, curso sobre as ações legislativas, além de acompanharem a sessão ordinária.

Pela programação, conforme repassado pela Escola do Legislativo, no dia 9 de março, a partir das 9 horas, os alunos participam de uma visita monitorada ao Legislativo Municipal, conhecendo todos os setores administrativos e gabinetes. No período da tarde, a partir das 13h, os estudantes participam de um curso sobre Processo Legislativo, ministrado pelo coordenador de Apoio Legislativo, Márcio Goulart, contemplando conteúdos sobre Regimento Interno e atribuições dos vereadores.

No dia seguinte, dia 10 de março, os jovens vereadores vão acompanhar a sessão ordinária, juntamente com os vereadores padrinhos e madrinhas. Assim, poderão conhecer todo o rito da sessão, desde a parte da apresentação de indicações, uso da Tribuna na Palavra Livre, debates, votações de requerimentos e de projetos.

Já na sexta-feira, dia 13 de março, a partir das 9h, ocorre a diplomação, sessão de posse e eleição da Mesa Diretora dos Jovens Vereadores, seguindo a mesma composição da Câmara: presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário e 3º secretário.

Eles seguem acompanhando as atividades nos gabinetes dos padrinhos e madrinhas, preparando-se para a primeira sessão ordinária, agendada para 17 de abril. Eles já poderão apresentar indicações de melhorias para os bairros, as quais serão encaminhadas em nome dos vereadores padrinhos ou vereadores madrinhas para que as providências sejam adotadas. Ainda, poderão se inscrever para participar da Palavra Livre na Tribuna, propondo debates. Por fim, eles já podem apresentar e votar requerimentos ou projetos, de forma semelhante ao que ocorre na atividade legislativa.

Concurso

Os estudantes foram selecionados por meio de um concurso de redação promovido no ano passado, com a participação de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A redação teve como tema “Campo Grande e os desafios no Parlamento Municipal”.

Os colégios fizeram uma seleção interna e as duas melhores redações foram encaminhadas pela direção da escola para participação no concurso do Parlamento Jovem. A Comissão Julgadora do Parlamento Jovem, composta pelos professores: Cleodomiro Dias Gonçalves, Mônica Alvarez Gomes, Cléovia Almeida de Andrade e Gustavo Silvia Moraes, selecionou as 29 melhores redações.

No dia 19 de fevereiro, ocorreu sorteio para definir os vereadores e vereadoras padrinhos ou madrinhas dos jovens vereadores, que irão acompanhá-los nas atividades durante o mandato, que terá duração até junho deste ano.

O Parlamento Jovem foi criado pela Resolução n. 1.303/19, de autoria da Casa de Leis, com objetivo de possibilitar aos alunos de escolas públicas municipais a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal.

Serviço

A sessão do Parlamento Jovem acontece na sexta-feira, dia 13 de março, a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúca Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook.

(Texto: Assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Campo Grande)