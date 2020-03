Dólar encerra série de 12 altas e termina sessão a R$ 4,63

Finalmente o dólar deu uma trégua e quebrou uma série de 12 altas seguidas, apresentando baixa moderada ante o real nesta sexta-feira (06). O dia também foi de queda para o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, que encerrou a sessão abaixo dos 100 mil pontos.

Mesmo com a queda do dólar, foi acumulado ainda a maior valorização semanal desde novembro do ano passado, depois de dias de forte tensão por causa do coronavírus e ampliada por questionamentos do mercado acerca do modus operandi de atuação do Banco Central no câmbio.

A moeda norte-americana caiu 0,36%, ficando a R$ 4,6344, após disparar 8,13% em 12 pregões consecutivos. Na semana, o dólar à vista saltou 3,42%, maior ganho percentual desde a semana finda em 8 de novembro de 2019 (+4,34%).

O Ibovespa fechou em 97.961,99 pontos, uma queda de 4,18%. O giro financeiro da sessão totalizou 37,4 bilhões de reais.

A bolsa paulista ampliou as perdas no ano para mais de 15%, em meio à aversão global a risco por temores dos efeitos do surto do coronavírus na economia mundial.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)