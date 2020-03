Carro da UCDB disputa Baja SAE Brasil pelo 4º ano seguido

A 26ª Competição Baja SAE Brasil começa quarta-feira (11), em São José dos Campos (SP), e a Javalis Baja, da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), representa Mato Grosso do Sul na competição. Este ano, o evento automobilístico reúne 73 equipes que virão de faculdades de 13 estados.

Campeão em 2003 com a EESC-USP (Escola de Engenharia de São Carlos-SP), Daniel Laporte, discente da UCDB, acompanhará os acadêmicos Caio Dias Silva, Guilherme Melo dos Santos, Lucas Previtali Marin, Vicente Sanches, Pedro Augusto Alcântara, Felipe Corrêa de Almeida e João Vitor Buso.

“Inicialmente nós enviamos o projeto do carro para a SAE Brasil, lá eles fazem a avaliação, e nos dão o feedback com as notas””, pontuou Caio, 21 anos, acadêmico e um dos pilotos da equipe Javalis Baja, durante a apresentação do veículo na manhã desta sexta-feira (6), no campus da UCDB, em Campo Grande. À reportagem de O Estado MS, segundo o estudante, durante os três primeiros dias de competição, os veículos passam por testes. Entre eles, o de frenagem, tração, velocidade, conforto, suspensão, e somam pontos para que possam competir na categoria Enduro, no dia 15, última fase do evento.

Há quatro anos consecutivos no torneio, a agremiação busca de maneira inédita, chegar a fase final. “”Os carros que não passarem nos testes anteriores, não competem no enduro. A equipe que suportar quatro horas ininterruptas do circuito com lama, troncos, superar as dificuldades do trajeto e possuir o melhor somatório de pontos durante todos os testes, leva o campeonato””, explica Dias. Estudante de Engenharia Mecânica e também piloto da equipe, Lucas, 27, diz que a expectativa do grupo é justamente estar entre os finalistas.

Projeto é financiado pela instituição e montagem do carro custa entre R$ 10 mil e R$ 15 mil

Padronizado em suas medidas, os veículos da competição são capazes de suportar pilotos com 109 kg e com até 1,90 m. “”Existem as especificações mínimas de tubos, equipamentos, enfim…Se eu quiser fazer um carro com tubos de alumínio, eu posso fazer; nós usamos aço que é mais barato, mas eu posso fazer de alumínio””, salienta Dias.

Jeandro da Costa, 32, mestre em Engenharia Elétrica, discente da universidade que auxilia os estudantes no projeto, confirma que o financiamento do projeto desenvolvido na UCDB é viabilizado pelos próprios envolvidos, e que aceita patrocinadores. “”Um carro desse custa em média R$ 10 mil, R$ 15 mil””, enfatiza Costa.

Acadêmicos de outros cursos podem participar da construção do projeto. ““Alunos de Direito nos auxiliam com a interpretação do regulamento, relatórios, por exemplo. Ano passado acadêmicos de Publicidade nos ajudaram com o marketing também””, completou Dias.

