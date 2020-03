BBB20: Prior, Manu e Gizelly estão no quarto branco

Após a vitória de Ivy na prova do anjo da tarde de hoje, Prior, Manu e Gizelly foram os escolhidos para o temido quarto branco do BBB 20, uma consequência direta do castigo de monstro.

Conforme instruções de Tiago Leifert, Ivy precisou escolher como monstro o primeiro brother que fará parte do quarto branco. O escolhido foi Prior, que pôde puxar mais dois confinados para o cômodo especial e escolheu Manu e Gizelly.

Ao saber sobre o castigo, Ivy se desesperou, demorou para se decidir e escolheu Prior: “Eu não queria isso, me perdoa”, disse a modelo, aos prantos.

No programa ao vivo de ontem, Tiago Leifert explicou para o público a dinâmica do quarto branco. “Esses três já estarão no paredão, não tem bate e volta. Porém, se um deles quiser desistir ou se sacrificar pelo grupo e apertar o botão vermelho, este brother vai para o paredão. E os outros dois se salvam, mas não estão imunes”.

