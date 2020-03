Ao tentar agredir esposa, homem acerta bebê com foice

Uma discussão doméstica terminou com um bebê de um ano e quatro anos ferido nesta sexta-feira (06). A agressão ocorreu na Aldeia Jaguapiru, localizada na Reserva Indígena de Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o casal estaria discutindo quando o homem de 25 anos pegou uma foice para tentar acertar a esposa de 20 anos que estava com o bebê no colo.

No momento da briga, o tentar fugir dos golpes, a criança acabou sendo ferida na testa. Posteriormente ela foi encaminhada para o posto de saúde para receber atendimentos, conforme informações, ela não corre risco de vida.

Após a agressão, o homem fugiu, mas acabou sendo localizado e capturado por lideranças da Aldeia.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Dourados News)