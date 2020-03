Vôlei de praia de MS garante vaga em etapa Nacional

A fase preliminar da 6ª etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia definiu os classificados para a fase de grupos. Foram 25 jogos pelo pré-qualifying, que movimentaram o primeiro dia de competição (4), e 32 pelo qualifying, finalizado nesta quinta-feira (5), na Praia de Atalaia, em Aracaju (SE).

Os sul-mato-grossense estiveram presentes apenas no naipe masculino, com Duda/Marlon e Miguel, que faz dupla com o cearense Jeferson. A primeira equipe ficou para trás ainda no pré-qualifying, após perder por 2 sets a 1 (20×22/21×9/15×3) para Gustavo (SP) e Augusto (SE). Mas Miguel vingou os colegas e venceu de forma tranquila Gustavo/Augusto, com 2 sets a 0 (21×15/21×18). Agora Miguel/Jeferson se juntam à Arthur Silva (MS) e Adrielson (PR), garantidos pelo ranking de entradas.

Já pelo feminino, Mato Grosso do Sul estará melhor representado durante a fase principal, com Victoria (MS) e Tainá (SE) e Talita (MS/AL) e Carol (RJ). Até o fechamento desta edição não foram divulgados os confrontos da fase de grupos.

Nas quadras, seleção sub-19 está há três dias sem ganhar o Brasileiro

A seleção sub-19 de Mato Grosso do Sul que viajou até Saquarema (RJ) para jogar pelo Campeonato Brasileiro, começou a competição com três derrotas. As partidas começaram na terça-feira (3) e prosseguem até sábado (7).

O jogo de estreia foi contra os gaúchos, que venceram por 3 sets a 0 (25×9/25×21/27×25).No dia seguinte os adversários foram os alagoanos, que venceram por 3 a 0 (25×19/25×27/20×25). A terceira partida ocorreu ontem, contra Roraima. O resultado foi de 2 a 1 (25×19/25×22/23×25).

Nesta sexta-feira (6) o time briga com Goiás pela disputa do 9º lugar, a partir das 15h (MS). Até o momento o grupo está na última colocação do grupo B e corre o risco de ser rebaixado para a segund divisão.

(Texto: Danielle Mugarte)