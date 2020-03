Seleção Brasileira empata na estreia do Torneio da França

A Seleção Brasileira iniciou a disputa do Torneio da França de futebol feminino com empate. As brasileiras encararam a Holanda, em Valenciennes, na quarta-feira (4), e ficaram no 0 a 0.

Encarando as atuais vice-campeãs mundiais, o Brasil não conseguiu a vitória, mas manteve a invencibilidade sob o comando de Pia Sundhage e a chance de faturar o título.

Apesar do domínio holandês por boa parte do tempo, a Seleção teve chances nos pés de Thaisa e Daiane na primeira etapa, mas não conseguiu marcar. Do outro lado, destaque para as defesas da goleira Natascha, que entrou no decorrer da partida e foi protagonista na segunda metade.

O torneio conta com quatro seleções; cada uma disputa três jogos, e no fim, quem somar mais pontos leva o troféu para a casa. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado, às 17h (Brasília), contra a anfitriã França. Já na terça-feira, as brasileiras encerram a participação contra o Canadá, às 15h (Brasília).

