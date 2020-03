Secretaria descarta seis casos e monitora cinco com suspeita de coronavírus na Capital

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) está monitorando cinco casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) em Campo Grande, conforme informações do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (05).

Já foram registradas 22 notificações suspeitas do coronavírus desde o dia 25 de janeiro. A partir disso, oito foram excluídos por não se encaixarem na definição do Ministério da Saúde, três foram diagnosticados com Influenza A, outros seis casos foram descartados, por darem negativo para coronavírus pelo exame do Instituto Adolfo Lutz (IAL) de São Paulo, entre eles o do paciente de Ponta Porã.

De acordo com a SES, os cinco casos que estão em investigação já passaram pelo exame de triagem do Lacen e foram enviados para o Instituto Adolfo Lutz (IAL) para serem pesquisados outros tipos de vírus respiratórios, além do novo coronavírus.

(Texto: Izabela Cavalcanti)