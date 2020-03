Se o Brasil não cresce, PIB da agropecuária irá até 4%

Enquanto a expectativa do crescimento do PIB brasileiro, para 2020, é de tímidos 1,1% – no agronegócio – a espera é por um ano muito melhor. Isso porque, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), Produto Interno Bruto da agropecuária do Brasil, que considera somente a chamada produção dentro da porteira, deverá crescer entre 3% e 4% no período. Graças ao impulso de esperadas safras recordes de soja e milho, além da forte atividade dos segmentos de bovinos e suínos.

Essa estimativa feita por uma das principais organizações do setor no país considera metodologia semelhante à do IBGE, que nesta quarta-feira divulgou um crescimento de 1,3% no PIB da agropecuária em 2019.

A CNA faz uma pesquisa mais abrangente, considerando o PIB do agronegócio –que inclui as indústrias do segmento, como as de insumos–, para o qual prevê um crescimento de 2,5% a 3% em 2020, ante um acumulado até novembro de 2019 de aumento de 2,3%, disse à Reuters o assessor técnico do Núcleo Econômico da CNA, Paulo Camuri.

Para 2020, o cenário para o segmento da pecuária segue positivo após um excepcional 2019, impulsionado pela demanda da China, com uma expectativa de aumento no Valor Bruto da Produção neste ano de 8,7%, puxado por bovinos e suínos.

O ramo agrícola, que responde por cerca de 65% do valor da agropecuária nacional, deve ter alta de cerca de 10% no VBP, impulsionado por soja e milho, após uma queda de 3% no indicador em 2019, devido ao recuo na safra e preços da soja, o principal produto do setor.

Isso resultará em um aumento médio do valor total da produção agropecuária nacional de 9,7% neste ano.

(Texto: Danilo Galvão com informações da Reuters)