Reunião discute turbinar bolsa-atleta e bolsa-técnico em MS

Os repasses e valores do Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico 2020 estão entre os pontos a serem discutidos nesta sexta-feira (6), a partir das 14h30, no Centro de Eventos Albano Franco, em Campo Grande. A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) propõe também a criação da categoria universitária.

Já anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os repasses que foram de R$ 1,36 milhão em 2019, chegarão a R$ 2,8 milhões este ano, 105% em relação ao ano passado. Questionado sobre o destino da verba alusiva ao benefício dado aos atletas e treinadores, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, disse no começo da semana que duas possibilidades estão em análise. “A primeira medida seria dobrar o número de bolsas com os mesmos valores. A segunda seria aumentarmos em 50 por cento o número de beneficiários, porém, destinar um repasse financeiro maior aos contemplados”, complementa o dirigente.

“Como houve aumento (no orçamento), estamos convocando a comunidade para discutir os critérios de maneira conjunta, para que possamos priorizar as categorias com mais demanda”, salienta o presidente. Entre estudantes, atletas e técnicos, 170 pessoas recebem o benefício, que oscila de acordo com o beneficiário entre R$ 381,19 e R$ 871,29 mensais.

De acordo com o diretor-presidente, a reunião desta sexta-feira, aberta ao público, prevista para durar quatro horas, contará com uma comissão avaliadora composta por diretores da própria Fundesporte, além de técnicos de diferentes áreas esportivas da fundação. “Nós, da comissão, já encaminhamos um projeto de lei esta semana que será debatido novamente na sexta-feira (hoje). Faremos as ponderações necessárias e posteriormente encaminharemos o projeto para a assembleia para que possa ser aprovado”, afirma. “Devemos chegar a um denominador comum junto aos interessados”, enfatiza Miranda.

(Texto: Alison Silva)