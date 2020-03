Prefeitura investe em saúde preventiva na Vila Nasser

Com 13 modalidades esportivas sendo oferecidas gratuitamente, a Prefeitura de Campo Grande investe na saúde preventiva da população com oficinas de Academia ao Ar Livre, Step, Zumba, Atletismo, Tênis, Pilates, Dança de Salão, Ginástica Ritmos, Treinamento Funcional, Judô, Ballet Baby, Kung Fu, Futebol e Hip Hop.

De segunda a sexta-feira, crianças, adolescentes, adultos e idosos são acompanhados por profissionais de educação física e aos fins de semana, o espaço é aberto para a comunidade fazer atividades livres, como caminhadas, rodas de leitura, futebol entre amigos e passeio de familiares.

Para iniciar as atividades gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande, o interessado pode se inscrever direto com o professor no local desejado. A programação completa está no site da Funesp.

No futebol, mulheres aprendem a técnica e se divertem nos treinos, como Teia Granado, que pratica a modalidade há seis meses no local. “O futebol começou na Vila Nasser para as crianças e várias mulheres como eu mostraram interesse. Assim, surgiu nosso treinamento, que eu amo, e intercalo com as outras atividades de zumba e funcional. Eu recomendo e chamo todas as mulheres para participar. É muito divertido”, contou.

Crianças

As oficinas de esporte e lazer na Vila Nasser atendem as necessidades das crianças que buscam interação, atividade física e socialização. As modalidades oferecidas para as crianças são o futebol, tênis de campo, judô, ballet, kung fu e hip hop.

(Texto: João Fernandes com assessoria)