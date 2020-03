Pela 12º vez, dólar bate recorde e fecha a R$ 4,65

Operando em alta pela 12º vez consecutiva, O dólar comercial chegou a R$ 4,65 na sessão desta quinta-feira (05), o que representa alta de 1,6%. O ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou hoje que o valor pode subir para R$ 5 caso “muita besteira seja feita”.

“Pode chegar a cinco? ué, se o presidente pedir para sair, se todo mundo pedir para sair. É um câmbio que flutua, se fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível”, comentou durante evento na Fiesp.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, ainda durante a sessão o dólar registrou a máxima de R$ 4,66, porém desacelerou com o terceiro leilão de swap cambial do Banco Central. A medida do BC aumentou a oferta da moeda no mercadoo, já que são oferecidos contratos que remuneram o investidor pela variação cambial, algo que ajuda na redução do preço do dólar.

Ibovespa

Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou em queda de quase 5%, de acordo com dados preliminares, mas com 102.018, 40 pontos, a queda ficou em 4,86%. De acordo com informações da Reuters, o índice está 4,2% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa acumula 7,8% de ganho.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Folha de SP e Reuters)