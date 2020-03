“Dois Irmãos – Uma Aventura Fantástica” estreia hoje nos cinemas

“Dois Irmãos – Uma Aventura Fantástica” é a nova animação da Pixar, que estreia hoje na telona. O filme conta a história de dois irmãos elfos, Ian e Barley Lightfoot, que recebem uma varinha mágica para ressuscitar seu pai por um dia. Os elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. O filme promete trazer uma história emotiva, mas com muita diversão, além de falar sobre temas pertinentes para os adultos, como a importância da família.

Dirigido por Dan Scanlon, o roteiro ficou por conta do trio Dan Scanlon, Jason Headley e Keith Bunin e tem no elenco os atores Tom Holland, de “Homem-Aranha”, e Chris Pratt, de “Guardiões da Galáxia”, que dublam os irmãos Lightfoot, e além deles as presenças de Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer dão um toque especial à trama. As primeiras críticas já estão disponíveis. E você, caro leitor, pode conferir o que alguns dos principais veículos de mídia estão falando sobre o filme.

Bruno Carmelo, do site Papo de Cinema, avaliou bem a produção e deu quatro estrelas para a animação. “A ideia de tolerância entre raças e crenças expande-se à tolerância entre teístas e ateístas, entre o real e o imaginário. Entre as tradicionais mensagens ‘Acredite em sua própria força’ e ‘Acredite na magia’, o filme propõe a crença no desenvolvimento pessoal por meio da superação do real”.

Já Thúlio Pimentel, da página Estação Nerd, deu três estrelas para o filme. “Dois Irmãos” não tem senso de perigo, todas as situações são contornadas rapidamente e os quebra-cabeças, corriqueiros nos jogos de RPG (clara homenagem), são resolvidos num estalar de dedos que nem Thanos jamais ousou tentar. Outra coisa a pontuar é a total falta de criatividade: ‘Um Morto Muito Louco’ (1989) é totalmente copiado nesta animação, que toma boa parte do tempo tentando fazer piadas, mas sem sucesso. A fotografia, em momentos, lembra muito filmes como ‘O Senhor dos Anéis’ (2001) e ‘Coração Valente’ (1995), com enquadramentos muito bons”.

Barbara Demerov, do site especializado Adoro Cinema, chamou a atenção para as mensagens passadas pela produção. “Como num game de muitas fases, a animação dá espaço para que missões alternativas andem no mesmo ritmo da missão principal. O roteiro intercala questionamentos sobre a capacidade de os indivíduos usarem ou não sua magia (o que pode ser traduzido para o mundo real em algo como usar a própria voz) e entrarem em contato com seu próprio eu. Enquanto isso, também fala sobre o peso que uma relação familiar tem – não importando se ela existe com seus pais e irmãos ou com apenas um deles. As palavras ‘preste mais atenção’ ecoam por toda a narrativa e são trabalhadas de modo descomplicado e verdadeiro nesta animação que, de infantil, só tem uma espécie de blindagem colorida”.

Célio Silva, que escreve para a editoria Pop & Arte, não poupou elogios para o filme. “Com essa mistura de diversão e emoção, ‘Dois Irmãos’ mostra que a Pixar criou um filme que dá vontade de ver mais de uma vez, de preferência com um ou mais parentes. Afinal, por trás de toda a fantasia e dos elementos mitológicos, o filme toca no coração de espectadores de 8 a 80 anos (ou até mais), fazendo valer o clichê ‘para toda a família’. E essa é a verdadeira magia no fim das contas”.

Kristy Puchko, que escreve para o portal de entretenimento IGN, elogiou bastante a obra. “O cineasta Dan Scanlon criou uma aventura que voa alegremente com seus elementos de fantasia, mas nunca perde o contato com seu conto de família. Ele tem um ritmo sensacional, que cria uma aventura animada e mantém o público na beira de seus assentos por meio de um desfile de sequências de ação audaciosas. Ao todo, é um conto incrivelmente divertido, cheio de humor, paixão e alusões que certamente encantarão os fãs de fantasia”.

David Rooney, da revista americana “The Hollywood Reporter”, também deu seu parecer, “Seu progresso é marcado por piadas prontas, acontecimentos previsíveis, encontros com personagens que muitas vezes se parecem com preenchimento de enredo e lições de vida”.

“Dois Irmãos – Uma Aventura Fantástica” é a estreia da semana nos cinemas do país e é uma boa dica para toda a família. A classificação é livre.

