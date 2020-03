Condição de gramado pós show preocupa Comercial

Comercial e Operário seguem as tratativas com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em relação a locação do Estádio Morenão para o show do cantor Gusttavo Lima, no próximo dia 21. Em entrevista ao jornal O Estado na manhã desta quinta-feira (5), Valter Mangini, presidente do Comercial, falou sobre o fato.

De acordo com o dirigente colorado, a empresa responsável pelo show utilizará o Estádio daqui a dez dias (16). “”A grama ficará uma semana debaixo da estrutura, o gramado vai virar um terrão, prejuízo imensurável””, salienta o cartola.

“A universidade alegou que os valores colocados pela empresa são maiores do que os valores repassados pelos clubes; a empresa se comprometeu com a qualidade do gramado. Deixá-lo em condições de jogo para o fim de semana seguinte ao evento, dias 22 e 23””.

Mangini informou à reportagem de que o os vencimentos mensais em relação ao estádio são de 4 mil reais, entretanto, o clube paga 2 mil reais de forma antecipada, assim reduz em 50 por cento os valores.

“”Na tarde da última quarta-feira (4), fomos (Mangini e Estevão Petrallás, presidente do Operário) a UFMS; a universidade avaliou se Comercial e Operário irão usar o espaço na data do show, e está disposta a manter seu posicionamento, em ceder o ambiente ao contratante”, pontua o dirigente.

De acordo com o dirigente, apesar de estar disposta a ceder o espaço para a empresa solicitante do evento, Mangini diz que o contrato entre UFMS e a empresa, não foram firmados até o momento da entrevista.

A redação entrou em contato com a Agecom (Agência de Comunicação Social e Científica) da UFMS e com a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Comercial rifa moto a fim de quitar vencimentos pendentes

Em uma de suas redes sociais, o Comercial anunciou o sorteio de uma moto Factor 125 cilindradas. Segundo o clube, o veículo é avaliado em 10 mil reais e estão à venda mil números no valor de 100 reais cada, até o dia 30 de maio, data do sorteio, com base na loteria federal. A iniciativa visa ajudar o clube a quitar os salários.

Um dos responsáveis pelo sorteio disse à reportagem que até o momento, 50 números foram vendidos.

(Texto: Alison Silva/ Postado no site por Jéssica Vitória)