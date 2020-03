Placas de concreto do Anhandui serão “grampeadas” por tubos de aço

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) começaram a fincar no solo, as 14 estruturas de concreto e ferro que vão sustentar as quatro placas do canal do Rio Anhanduí, que juntas pesam 22.500 toneladas. Elas serão reerguidas numa extensão de 24 metros da margem com sentido ao bairro, logo após a Rua Santa Adélia.

O trecho está no primeiro lote das obras de revitalização e controle de enchentes que a Prefeitura está executando no rio. A previsão é que os reparos se estendam por duas semanas.

Os engenheiros da SISEP optaram por implantar uma estrutura de sustentação com oito estacas de trilhos; quatro treliças metálicas e duas vigas de concreto.

Numa segunda etapa, já sob responsabilidade da empreiteira, as paredes de concreto serão “grampeadas” no solo, num sistema conhecido como ancoragem. Serão abertos furos (nos quais serão colocados cabos de aço que atravessarão as paredes, se estendendo por 11 metros no solo. Haverá ainda a injeção de concreto.

O projeto, que ainda está em fase de fechamento do orçamento, além dos 24 metros do canal danificado, prevê a ancoragem numa extensão de 70 metros (nas duas margens) do trecho do canal antigo.

HISTÓRICO

As placas caíram no dia 23 de fevereiro, quando o nível do rio subiu e com a força da correnteza, um trecho de 24 metros do canal caiu, trazendo parte do aterro sobre o qual estava encostado.

Conforme a meteorologia, em pouco mais de duas horas, naquele dia choveu em Campo Grande, 73 milímetros. Este índice pluviométrico foi equivalente a 40% da chuva prevista para todo o mês de fevereiro.

Ainda neste mês, a Águas Guariroba vai iniciar a transposição de 1.300 metros do interceptor de esgoto que fica na margem esquerda. Feita a mudança, será retomada a construção do canal em gabião entre as ruas da Abolição e do Aquário.

ESTRUTURA ANTIGA

O Anhandui, assim como o Córrego Segredo, foi canalizado há mais de 40 anos. Segundo engenheiros da Sisep, as ferragens de sustentação das paredes sofrem os efeitos da ação do tempo, como a corrosão decorrente do contato com a correnteza, que recebe água servida, contaminada por produtos químicos.

Como a queda de placas tem sido recorrente após chuvas intensas, a Prefeitura vai contratar um projeto de revitalização para reforço de toda a estrutura do canal. De forma emergencial, a estrutura tem sido reforçada com trilhos e estabilizada a contenção do barranco, com pedras e concreto.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)