Mal no ranking da CBF, MS terá de jogar preliminar da Série D

O Águia Negra e o Aquidauanense já sabem quem vão enfrentar no Campeonato Brasileiro de Futebol –- Série D deste ano. A tabela da fase de grupos foi divulgada na noite de terça-feira (3), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A competição começa dia 2 de maio e está prevista para terminar no dia 22 de novembro.

Após as mudanças feitas pela entidade na fórmula da competição, uma fase preliminar abre a temporada com oito clubes das piores federações no ranking nacional. Como Mato Grosso do Sul está entre eles, o Aquidauanense, vice-campeão do Sul-Mato-Grossense 2019, briga pela última vaga do grupo A5.

Logo, será o primeiro a entrar em campo. Eles enfrentam o Real Noroeste (ES), fora de casa, no dia 2 ou 3 de maio. A partida de volta acontece no Estádio Noroeste, em 9 ou 10 do mesmo mês. O vencedor se junta aos já garantidos, que são Águia Negra, Crac (GO), Goianésia (GO), Goiânia (GO), Operário (MT), União (MT) e Vitória (ES).

Na primeira fase, as equipes fazem partidas de ida e volta, com o total de 14 rodadas. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a etapa seguinte, que contará com 32 clubes. Estes se enfrentam em confrontos eliminatórios até a definição do campeão e do acesso à Série C de 2021: oitavas, quartas, semifinais e final. A Série D passa das 16 datas para 26.

(Texto: Danielle Mugarte/ Postado no site por Jéssica Vitória)