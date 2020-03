Brasileiros presos com cocaína podem pegar pena de morte

Três brasileiros acusados de tráfico internacional no Catar podem ser condenados a pena de morte. Presos desde o início do ano, os suspeitos Hosana Martinelli Porpino, Loanys José Goobl Alvarenta e Francini Zanco foram flagrados com 10kg de cocaína.

Conforme informações da Istoé, o trio pretendia levar a droga até a Tailândia, mas o plano foi descoberto depois que o avião fez uma escala em Catar.

No Brasil, a Polícia Federal do Espírito Santo iniciou uma investigação para apurar se existe alguma quadrilha atuante no estado que esteja envolvida no caso.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)