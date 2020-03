Veneza oferece bebidas grátis para atrair turistas

Unida para combater a queda no número de turistas em Veneza em decorrência do surto do novo coronavírus, a Associação Piazza San Marco lançou uma campanha na qual alguns estabelecimentos da praça vão oferecer uma bebida gratuita a cada drink comprado.

Sob o slogan “Você é a Piazza San Marco, o aperitivo nós oferecemos”, a iniciativa conta com a colaboração dos seguintes comércios: Gran Caffè Florian; Gran Caffè Lavena; Gran Caffè Quadri; Caffè Aurora; Caffè Chioggia, e Gelateria Al Todaro. A campanha, que também tem apoio do município de Veneza, será realizada durante todo o mês de março, diariamente, das 17h às 20h (horário local), e é destinada aos moradores e turistas.

A medida é uma das apostas da cidade para atrair turistas para a região italiana depois que a epidemia do novo coronavírus atingiu principalmente o norte do país. Ao todo, a doença já matou 79 pessoas e contaminou mais de 2,5 mil.

(Texto: IstoÉ Independente)