Pedreiro confessa morte da ex por não aceitar fim do namoro

Na segunda-feira (2) a Polícia Civil concluiu o inquérito do feminicídio e o pedreiro de 42 anos, preso em flagrante após o assassinato da ex, de 38 anos, confessou o crime em Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande. O autor permanece em uma cela do município e aguarda vaga em um presídio da capital sul-mato-grossense.

“Ele falou durante uns 50 minutos e confessa que já foi na casa da vítima com o pensamento na cabeça: ‘Se ela não quiser voltar, eu mato ela’. No início, ele relutou em falar do crime, porém, depois acabou contando mais detalhes, como a faca, por exemplo, que pegou no imóvel e a feriu com 20 golpes”, afirmou a delegada Thais Duarte, responsável pelas investigações.

Conforme a delegada, a vítima chegou a comprar uma arma de choque para se defender do suspeito. No entanto, segundo a filha dela, de 17 anos, que prestou depoimento na delegacia do município, o objeto falhou no momento em que ela tentou se defender das agressões. Como o objeto não funcionou, o homem teria ficado por cima da vítima e dado os golpes de faca. Desde então, o homem estava internado na Santa Casa, em Campo Grande. Ele teve alta e foi levado para delegacia de Sidrolândia no sábado (29). Além da filha da vítima, a polícia também ouviu dois policiais militares que atenderam o caso.

(Texto: João Fernandes com G1)