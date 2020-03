Em dois dias, 13,4 mil já declararam Imposto de Renda em MS

A Receita Federal informou hoje (3) que, até 9h10min, o montante de declarações de IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) registradas no Estado era de 13.407. Quando se observam os resultados apontados pelo País, o número já somava as 964.563 solicitações.

Cabe ressaltar que este foi o resultado até o segundo dia de entrega e que o prazo para transferência das declarações vai até o próximo dia 30 de abril. Caso não realizada, o contribuinte poderá receber multa de, no mínimo, R$ 165,74, e máximo correspondente a 20% do imposto.

De acordo com a Receita Federal, para Mato Grosso do Sul a expectativa é de que pelo menos 445 mil contribuintes realizem as suas declarações. Quanto antes a realizar, antes receberá os valores das restituições.

Ficam obrigados a declarar seus impostos os contribuintes que receberam rendimentos maiores que R$ 28.559,70 no ano passado, o equivalente a R$ 2.196,90 por mês, incluído o décimo terceiro.

Dentre as mudanças deste ano está o pagamento antecipado das restituições do IRPF. O primeiro lote de restituição está programado para o dia 29 de maio, com o último lote previsto para 30 de setembro. Para efeitos de comparação, no ano passado as restituições iniciaram no dia 17 de junho e se estenderam até o dia 16 de dezembro.

Pensando em tirar todas as dúvidas dos contribuintes, a Receita Federal elaborou um arquivo com os principais questionamentos e suas respectivas respostas, que pode ser acessado no site www.receita.economia.gov.br.

(Texto: Michelly Perez/Publicação no site de Izabela Cavalcanti)