Em Aracaju, Victoria busca pontos na luta pelo título

Pelo menos três sul-mato-grossenses brigam por pontos decisivos na sexta e penúltima etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia. O certame começa quarta-feira (4) e vai até domingo (8), com arena montada na Praia de Atalaia, em Aracaju (SE).

A atleta de Ivinhema – 320 km distantes da Capital, Victoria Lopes, está cotada para levar o grande prêmio. Ela e Tainá (SE) lideram o ranking feminino, com 1.480 pontos. Até o momento as favoritas conquistaram uma prata (quinta etapa) e dois bronzes (segunda e terceira etapas).

Ana Patrícia (MG) e Rebecca (CE) aparecem em segundo, com 1.440. Contudo, ao levar em conta o descarte do pior resultado, já que não participaram de uma das etapas, elas aparecem em primeiro, com os mesmos 1.440 pontos, contra 1.240 pontos de Tainá e Victoria.

Talita, natural de Aquidauana e federada por Alagoas, não está entre as primeiras, mas é uma forte candidata. Ela e Carol (RJ), que se juntaram no início do ano, conquistaram um ouro (terceira etapa) e uma prata (quarta etapa).

Pelo masculino, o único representante do Estado na etapa será Arthur Silva, que entra com Adrielson (PR). Eles não estão entre os favoritos. Durante a tour conquistaram uma prata (quarta etapa) e um bronze (terceira etapa).

A surpresa da etapa foi a queda de Saymon no ranking. Desta vez ele entra no qualifying, para buscar uma vaga na fase de grupos. Além ele, representam Ma to Grosso do Sul Miguel, Gabi e os reservas Marlon e Duda. Os classificados pelo ranking pulam o qualifying e entram direto para a fase de grupos.

