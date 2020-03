Vinícius Jr é destaque em jornais espanhóis após ”El Clásico”

Os principais jornais de Madrid não pouparam elogios a Vinícius Júnior depois da vitória do Real Madrid sobre o Barcelona neste domingo (1), por 2 a 0, no Santiago Bernabéu. O brasileiro foi decisivo ao marcar o primeiro gol e abrir caminho para o triunfo que deixou a equipe merengue na liderança do Campeonato Espanhol.

Para o “Marca”, Vinícius, “enfim, teve sua noite sonhada”. O jornal apontou o atacante de 19 anos como o melhor jogador do “El Clássico” e destacou a vibração em campo do jovem, “que só faltou chorar” na comemoração do gol marcado aos 25 minutos do segundo tempo.

”Vinícius desespera o Bernabéu com suas falhas, sim. Mas os fãs o amam, ele tem fé. Porque o brasileiro é uma máquina de enfrentar e deixar rivais para trás. Ele nunca desiste, nunca se esconde, sempre tenta. E em noites como essa, as defesas se fecham. Vinícius superou a defesa com a ajuda do compatriota Marcelo, surpresa entre os titulares. Os dois, ofensivamente, causaram muitos problemas a Semedo, que terá pesadelos com esse jovem brasileiro, que tem coragem suficiente para liderar o Real” completou o jornal.

Quem também rendeu-se todo à atuação do ex-jogador do Flamengo contra o Barcelona foi o jornal “As”, que ainda elogiou a partida do goleiro Courtois debaixo das traves do Real.

Para o “As”, Vinícius seguiu com suas dificuldades para tomar decisões corretas no último terço do campo, mas definiu o desequilíbrio que o brasileiro causa à defesa como imprescindível para o Real Madrid.

(Texto: Lance!)