“Vertentes” traz diversidade literária de cinco autores de MS

Reunindo cinco nomes representantes da literatura sul-mato-grossense: Elizabeth Fonseca, Guimarães Rocha, Henrique de Medeiros, Ileides Muller e Rubenio Marcelo, a Life Editora publica a obra “Vertentes: Nossos Poemas”, com lançamento marcado para a próxima terça-feira (10). Sendo todos membros da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, cada um possui extensos currículos de publicações individuais, mas agora se juntam em parceria poética para mostrar a diversidade de estilos literários disponíveis em nosso Estado.

Responsável por prefaciar o livro, Geraldo Ramon Pereira definiu um pouco do estilo de cada autor. Rubenio Marcelo apresenta poemas em versos livres, com forte dosagem metafórica, repletos de simbolismo. Ileides Muller traz poemas que induzem à meditação, exercitando especialmente a fé e a virtude. Guimarães Rocha traz ora poemas românticos, ora temas de valorização da pátria e da família, entre outras temáticas. Já os versos de Henrique de Medeiros são mais livres, fortes e fluentes, à custa de vocábulos bem escolhidos. E Elizabeth Fonseca traz versos caracterizados pela objetividade, com ternura e leveza, enfocando pessoas, fatos, lugares. Uma oportunidade única de conhecer diferentes estilos da literatura sul-mato-grossense em uma única obra.

“O livro é uma feliz edição poética da Editora Life, uma obra em coautoria quíntupla que certamente chega para atender gostos diversificados dos nossos leitores, pois nela temos textos poéticos escolhidos e também alguns poemas inéditos de cinco autores (nós cinco) inclusos num mesmo volume, o que disponibilizará vertentes variadas do fazer poético”, explica um dos autores selecionados, Rubenio Marcelo.

Ocupando a cadeira de número 35, Marcelo conta que: “Compor o livro ao lado dos demais colegas [coautores dessa obra] é para mim um prazer, pois todos são companheiros fiéis da labuta literária e autores dignos da nossa admiração”.

Da seleção de textos para compor a obra, o autor Guimarães Rocha revela seu processo dizendo que: “Escolhi aleatoriamente esses poemas que fiz para o ‘Vertentes’, principalmente esses que homenageiam meus netos e minha esposa. Quero dar os parabés à Life Editora e aos colegas autores, para o desprendimento e a convicção de que estamos no caminho certo”.

“O sentimento de participar de uma obra com um grupo de autores reconhecidamente destacados é o de nos aproximarmos cada vez mais da sociedade sul-mato-grossense”, destaca ainda Guimarães.

Com lançamento – que conta com noite de autógrafos – marcado para as 19h30, o evento acontece na sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, sendo realizada uma mesa literária dos autores, com mediação da ensaísta e professora Ana Maria Bernadelli. Abrindo o evento, uma apresentação artística do violinista clássico e concertista Marcelo Fernandes.

“‘Vertentes’ será uma obra que marcará pelo inusitado da publicação e pela diversidade em completa e mágica harmonia. Em um só instante o leitor terá a oportunidade de conhecer cinco poetas da literatura do MS, cinco universos diferentes, cada qual com sua essência poética”, resume Ana Maria. Há uma semana do lançamento oficial, Guimarães Rocha descreve o momento como: “Um sentimento de dever cumprido. A Life Editora é uma das maiores do Estado, mostrando um trabalho bonito, um livro que dá prazer de ler e que tem uma orelha de contracapa feita pelo membro da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar… é uma alegria muito grande”.

Finalizando, Rubenio convida o público campo-grandense ao lançamento, dizendo que: “Todos podem esperar um livro editado com muito zelo pela Life, e – no tocante ao conteúdo – ‘Vertentes’ certamente vem afinado com emoções que fluem do íntimo do nosso ser, enfatizando temas e estilos diversificados, buscando em tudo a valorização da arte poética”.

“Fica o convite a todos para o evento de lançamento na noite de 10 de março, na ASL, quando teremos também uma mesa literária e lá estaremos para autografar este novo livro”, finaliza.

(Texto: Leo Ribeiro com informações da assessoria/Publicação no site Izabela Cavalcanti)