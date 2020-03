A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), divulgou nesta segunda-feira (02) a escala médica de plantão das UPAS e CRSs. No período vespertino, duas UPAS realizam atendimento infantil com seis médicos pediatras no Cel. Antonino e cinco no Almeida.

Durante a tarde, terão seis plantonistas no Cel. Antonino, seis no Almeida e seis no Universitário. Já no período da noite, a escala conta com sete unidades em atendimentos e 35 médicos no total. Confira mais detalhes abaixo.

(Texto: Karine Alencar)