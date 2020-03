Primeira fase do Estadual pode ‘perder a graça’ na quarta-feira

Restam três jogos para cada time definir o seu futuro no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Na segunda fase, oito deles se classificam para as quartas de final e os dois restantes serão rebaixados.

Os times Aquidauanense, Operário e a Serc, podem carimbar na quarta-feira (04) suas vagas.

A sétima rodada foi dominada pelos visitantes, que venceram quatro dos cinco jogos. Vitorioso diante do Cena no domingo (1), o Águia Negra, líder invicto com 13 pontos, foi a primeira equipe a classificar-se para a segunda fase do torneio.

Com nove pontos a serem disputados, a Pontaporanense com quatro, é a única equipe com chances matemáticas de impedir que o Aquidauanense, com 11, avance à fase final já nesta rodada. E, na quarta-feira, às 20h15, o Azulão recebe a equipe da fronteira no Estádio da Noroeste. Um empate garante a classificação dos donos da casa.

Operário e Serc, respectivamente terceiro e quarto no certame, com 10 pontos, avançam matematicamente em caso de vitória. O Galo recebe o Corumbaense às 20h15 no Morenão; mais cedo, às 15h, a Serc enfrenta o Cena, lanterna da competição, em Chapadão do Sul.

Glauber Caldas, treinador do Operário, disse a redação do jornal O Estado na manhã desta segunda-feira (2) estar feliz com o desempenho defensivo da equipe, que pela primeira vez, não foi vazada na competição. ““Existia uma certa soberba na equipe; cortamos, mudamos a postura e precisamos vencer o Corumbaense em casa para recuperar a confiança do nosso torcedor””, relata o comandante.

Em entrevista ao jornal O Estado na manhã de hoje (02), João Félix Boteselle, presidente da Serc, falou sobre a importância de vencer o Cena. “”Nós somos um grupo em formação que tem se consolidado ao longo da competição. Com todo respeito a eles (Cena), devemos manter nosso ritmo e vencer””, avaliou o dirigente.

Outros dois jogos encerram a rodada do meio de semana. O Águia Negra visita o MAC quarta às 15h, no Estádio Loucão, em Maracaju. Comercial e Crec se enfrentam quinta-feira (05), às 20h15 no Morenão.

Fora de campo, o Colorado quitou os salários de janeiro no sábado (29). Agora, a preocupação entre os funcionários do clube comercialino é quanto ao pagamento referente a fevereiro que vence na quinta-feira (05) .

(Texto: Alison Silva/ Postado no site por Jéssica Vitória)