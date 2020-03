Podcast “Resenha de Primeira” fala sobre manejo e qualidade da carne

O podcast “Resenha de Primeira” desta edição, foi até a loja Beckhauser, localizado na Rua 14 de Julho, para falar com os supervisores Ricardo Gamarra e Raphael Moussalem sobre manejo e com o gerente do confinamento Monza, Tiago Carneiro para falar sobre Boiteu (Hotel do Boi). O programa tem como apresentador Caio de Paula.

Um dos destaques durante do bate-papo foi a preocupação com o consumidor referente a qualidade da carne, além disso, foi falado também sobre a diferença do resultado entre o bom e o mau manejo.

Na ocasião, foi contado sobre a história da loja, que tem no mercado produtos inovadores, como Tronco Trapézio, que trouxe uma solução inédita para a contenção do posterior do animal, esse é o primeiro tronco de contenção automatizado do Brasil.

Confira mais detalhes no podcast abaixo.

(Texto: Izabela Cavalcanti)