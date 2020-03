Moro manda leiloar dois imóveis do tráfico em Dourados

Dourados terá dois imóveis leiloados pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas). Eles integram a lista de 612 bens confiscados do tráfico de drogas em todo o Brasil que irão em breve para leilão pelo Governo Federal, conforme o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Ele publicou na conta pessoal que mantém no Twitter o link de acesso ao painel georreferenciado com as localizações de “apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens em todas as regiões do país, apreendidos em processos de tráfico de drogas”.

Nos casos de Dourados, tratam-se de imóveis localizados na Cabeceira Alegre e no Jardim Brasília, porém sem outros detalhamentos. Em Mato Grosso do Sul, são 91, em Terenos, Campo Grande, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, Caarapó, Juti, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Amambai, Batayporã, Três Lagoas, Rio Brilhante, Coronel Sapucaia, Naviraí, Mundo Novo e Japorã.

Outros Estados

Somente São Paulo tem mais imóveis perdidos em favor do Fundo Nacional Antidrogas, 134. Constam ainda 79 em Minas Gerais, 47 no Rio Grande do Sul, 47 no Paraná, 43 no Rio de Janeiro, 36 no Distrito Federal, 24 no Pará, 23 em Santa Catarina, 21 em Goiás, 19 não identificados, 15 em Mato Grosso, 12 na Paraíba, 16 no Espírito Santo, 9 em Rondônia, 5 no Ceará, 3 no Amapá, 2 na Bahia, 1 no Piauí, 1 em Sergipe, 1 no Maranhão, 1 no Amazonas e 1 no exterior.

(Texto: João Fernandes com Dourados News)