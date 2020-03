Meghan Markle volta ao cinema em filme de super-herói

Depois de cortar os laços com a família britânica, a atriz Meghan Markle, deve retomar sua carreira. Ela, que em janeiro assinou um contrato de dublagem para uma nova animação da Disney, no qual o cachê será doado, quer atuar em um filme de super-herói.

Segundo informações do Daily Mail, o agente de Meghan, Nick Collins, está ocupado procurando longas que se encaixem no perfil procurado por sua cliente. “Ele disse que ela quer voltar a atuar como parte de um elenco em algo como um filme de super-herói”, revelou uma fonte ao tabloide, complementando que ela não deseja ser protagonista do filme.

“As pessoas não serão capazes de superar o fato de ela ser Meghan Markle. Mas ela está determinada a agir de novo e acha que um grande filme é o caminho a percorrer, algo que vale a pena, mas que não a coloca na frente”, disse a fonte.

A mesma pessoa confidenciou ainda que o interesse surgiu porque muitas atrizes conceituadas como Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence e Halle Berry, estrelaram filmes de super-heróis. ” Costumava haver um certo estigma associado aos filmes da Marvel, mas agora eles são o maior mercado do mundo. É isso que ela quer”, concluiu.

