Instabilidade política gera prejuízos ao Brasil, diz Marcos Rogério

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) defendeu, nesta segunda-feira (2), em Plenário, a busca do diálogo e do entendimento entre Executivo, Legislativo e Judiciário pelas vias democráticas estabelecidas. Para ele, atritos recentes entre os Poderes geram instabilidade política e causam prejuízos à economia do Brasil.

Marcos Rogério afirmou que o Brasil possui riquezas suficientes para se destacar entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Entretanto, disse, perde-se muito tempo com desavenças. Segundo o senador, o Brasil tem potencial para melhorar sua posição no cenário mundial, não só na economia, mas também nas áreas de educação, saúde, ciência, tecnologia, inovação e transportes.

“Apesar das fricções do momento, sigo confiante e esperançoso de que o Brasil, definitivamente, entrou em um novo tempo, tempo de reestruturação, de modernização da máquina pública, de reformas profundas, abrangentes, de abertura de janelas de oportunidades para todo o país, a partir, especialmente, de novos investimentos públicos e privados”, afirmou.

(Texto: Agência Senado)