Gravidez: Dieta equilibrada é essencial para a saúde do bebê

O assunto hoje é alimentação saudável, uma preocupação comum para muita gente, imagina então quando se trata de mulheres grávidas. Muitas vezes a má alimentação coloca em risco a saúde dos bebês: faltam frutas, verduras e também legumes nas dietas das futuras mamães.

Assim que descobriu que estava grávida de seu segundo filho, a operadora de caixa Yasmin de Arruda Zschornack, de 24 anos, decidiu mudar um pouco a alimentação que não era nada saudável. A jovem lembra que em 2016, quando engravidou da Cecília, sua filha mais velha, tomava por dia um litro de Coca-Cola; ela achava que tinha de comer por dois e com isso engordou 20 quilos.

“”Na minha primeira gestação eu achava que tinha de comer por dois, então eu comia muito, tive muita dificuldade para eliminar os quilos adquiridos. Quando eu amamentava eu achava que eu sentia fome, mas, na verdade, era sede, como eu não tinha feito nenhum tipo de acompanhamento com a nutricionista, eu mesma comia o que eu achava melhor; depois da gestação, na época em que eu estava amamentando, eu adquiri mais 20 quilos””, conta.

Hoje Yasmin está grávida de 12 semanas, e de acordo com ela a alimentação mudou drasticamente. Doces, refrigerantes e frituras deram espaço para as refeições caseiras e mais saudáveis. ““Desta vez eu quis fazer diferente, procurei uma nutricionista, no começo da gravidez pesava 91 quilos, agora estou com 83, foram quase oito quilos eliminados. Eu continuo comendo arroz, feijão e carne, mas em pouca quantidade, evito ao máximo comer fora, lógico que, se eu sinto vontade, eu como, mas não que nem antes””, expõe.

A alimentação equilibrada é hábito recomendado para toda a vida. Durante a gestação, a responsabilidade aumenta, uma vez que implica diretamente no perfeito desenvolvimento do feto. De acordo com a coordenadora do Curso de Nutrição do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Bruna Magusso, a alimentação saudável durante a gestação é fundamental para a saúde dos bebês.

“”O consumo de alimentos saudáveis durante a gestação e mesmo após o nascimento do bebê, durante o aleitamento materno, faz com que ele mantenha um melhor estado de saúde e inicie algo que será trabalhado depois no período de introdução alimentar. Algumas pesquisas relatam que o bebê, de uma mãe que ao longo da gestação se alimentou de forma saudável, teve maior facilidade em consumir alimentos saudáveis depois, na fase da introdução alimentar, contribuindo assim para o melhor desenvolvimento da criança e seu estado de saúde””, aponta.

De forma geral recomenda-se que a gestante evite alimentos industrializados. “Nessa fase da gestação recomendamos que seja evitado o consumo de laticínios não pasteurizados, peixes mal cozidos, legumes e frutas mal lavados””, alerta.

