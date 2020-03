Governador lança pacote de obras nesta sexta-feira

O pacote bilionário com obras para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul será lançado pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (6). Os investimentos que serão anunciados em Campo Grande resultam do programa Governo Presente, que classificou no segundo semestre de 2019 as demandas mais importantes do Estado.

O evento de lançamento será realizado no Centro de Convenções Albano Franco e contará com a presença de autoridades políticas de vários municípios. Em relação com a quantidade de obras e o valor de cada uma delas será divulgada no dia da cerimônia.

O Governo Presente percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores e levantando demandas. Ao final dos encontros, Reinaldo Azambuja destacou: “muitos dos pedidos serão atendidos, sem lado a ou lado b, apenas como lado da população”.

Realizado de setembro a novembro de 2019, o Governo Presente mapeou mais de mil demandas municipais nas áreas de educação, saúde, segurança e, em especial, infraestrutura. As principais delas, elencadas por prefeitos e vereadores, serão executadas dentro deste programa.

Os recursos para a execução virão do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) e de emendas parlamentares das bancadas federal e estadual.

(Texto: João Fernandes com assessoria)