Dólar bate oitava máxima seguida com recorde de R$ 4,48

A moeda norte-americana iniciou o mês de março ‘cravando’ a oitava máxima seguida com recorde nominal, se aproximando de R$ 4,49, nesta segunda-feira (02). O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou o dia em alta significativa de 2,37%.

Segundo dados preliminares, o Ibovespa fechou em alta de 2,37%, a 106.644,73 pontos. O giro financeiro da sessão totalizou R$ 29,6 bilhões.

O índice está 0,1% acima da média dos últimos 200 dias de negócios. Nas últimas 52 semanas, o Ibovespa acumulou 12% de ganho.

Após uma tentativa de ajuste de baixa frustrada, o dólar encerrou a sessão em alta de 0,13%, o que representa R$ 4,4868 na venda, tendo uma nova máxima histórica nominal para um encerramento.

Os mercados externos pioraram o sinal no fim da tarde depois de autoridades de saúde dos Estados Unidos revisarem o total de casos confirmados de coronavírus no Estado de Washington para 18. No Brasil, o número de casos suspeitos saltou para 433, de 207 na véspera.

Ao longo do dia, a cotação oscilou entre alta de 0,59% (R$ 4,5076) e queda de 0,21% (R$ 4,4715).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)